باريس تحظر التدخين في 52 حديقة عامة

بدأت العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة تطبيق قواعد جديدة خاصة بالتدخين في الحدائق العامة.

وأعلنت سلطات المدينة أنه بداية من اليوم سيتم حظر التدخين في 52 من المتنزهات والحدائق العامة في أنحاء العاصمة، تمثل 10 من المساحات الخضراء بها.



وتقول السلطان إن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل من باريس "عاصمة أكثر ترحيبا وصلاحية للتنفس".

وتصل الغرامة على مخالفة القواعد الجديدة إلى 38 يورو (42 دولارا).



ولن يسري الحظر على الحدائق الكبيرة، التي تعج بالمتنزهين والباحثين عن المرح خلال أشهر الصيف.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، زاد معدل التدخين اليومي في باريس في عام 2014 بشكل طفيف عن متوسط المعدل الأوروبي، وكان أعلى من نظيره في الدول الأخرى بغرب القارة.



وقالت السلطات الصحية في فرنسا في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن عدد الأشخاص الذي يدخنون بشكل يومي وصل إلى 6. 1 مليون مدخن منذ عام 2016، أي حوالي 4. 25 في المئة من عدد السكان.