مدير الدعوة بالإسكندرية: القوافل الدعوية تهدف لتصحيح المفاهيم

وجهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية كبرى إلى إدارة المنتزه، للحديث عن رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله، برعاية الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، وبإشراف فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة.



وقال الشيخ حسن عبد البصير، إن وزارة الأوقاف تهتم بتلك القوافل التي توجهها إلى الأماكن المختلفة، خاصة النائية بالإسكندرية، وذلك تصحيحًا للمفاهيم وإثراء للحقل الدعوي.



وأضاف أن الدعاة لا يألون جهدًا طوال العام في إبلاغ رسالة ربهم، وفِي رمضان على الخصوص ينشط الدعاة ليأخذوا بأيد الناس للطاعات والتعرض للنفحات، وليجعلوا من هذا الشهر ميدانًا للتنافس في الطاعات والقربات، اقتداء بنبيهم وإبلاغًا لرسالة ربهم وحمايةً لأوطانهم وذودًا عنها، مشيرًا إلى أن الحميع ينتظر ليلة الاصطفاء والتكريم؛ ليلة القدر ليلة الشرف الليلة المباركة، ليغفر الله لنا الزلات والذنوب ويكرمنا بالتوبة والقبول، والكل يتجه لإخراج زكاة ماله لينعم الفقراء بعيدهم، ويهنأوا بأفضل أيامهم.