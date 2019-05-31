محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة الأخيرة لشهر رمضان بمسجد بدر

وسط جموع المصلين، أدى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، صلاة الجمعة الأخيرة فى شهر رمضان المبارك، بمسجد بدر بالطابية بمدينة أسوان، يرافقه العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، والشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف.



وأكد الشيخ يوسف مصطفى، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، أثناء إلقاء خطبة الجمعة، فضل ليلة القدر التى أنزل المولى عز وجل فيها القرآن الكريم على قلب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؛ ليكون هداية للبشر ودستورا سماويا لجميع العالمين بجانب مكانتها العظيمة التى تعد خيرا من ألف شهر.



وأشار إلى ضرورة استثمار واغتنام فضل تلك الليلة المباركة والاجتهاد فى العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم بشكل عام؛ للتقرب إلى الله بالمزيد من الطاعات والأعمال الصالحة، فضلا عن فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها خاصة زكاة الفطر مع ضرورة استغلال باقى ليالى شهر رمضان المتبقية فى الدعاء لكافة المسلمين فى بقاع الأرض ولمصر بالخير والأمن والأمان.



وعقب أدائه لصلاة الجمعة، حرص محافظ أسوان على تحية المصليين مع التقاط الصور التذكارية معهم.