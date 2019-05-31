في اليوم العالمى للتبغ.. مخاطر التدخين على صحة الإنسان

أمراض خطيرة يسببها التدخين، منها السرطان، وتؤثر، وفى اليوم العالمي للتبغ، نحذر المواطنين من مخاطر التبغ.



- التبغ هو النيكوتين، ويصل إلى الدماغ بعد ثوانٍ معدودة من استنشاقه ويجعله نشطًا ويعمل بشكل أكبر،،كما أن التدخين يزيد من ضمور عصب العين مما يؤثر على الرؤية ويسبب ضعف البصر، ويؤثر على حاسة الشم والتذوق.



- عند استنشاق الدخان، تدخل الجسم عدة مواد ضارة، تفقد الرئة القدرة على تصفية المواد الكيميائية، وتسبب انتفاخ الرئة، وتدمر الحويصلات الهوائية، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والمدخنون لفترة طويل معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة.



- يزيد من نسب الكولسترول السيء في الدم، ويؤدي إلى تراكم المواد الدهنية وتصلب الشرايين، ويزيد من خطر تجلط الدم، وأمراض القلب التاجية، والنوبات القلبية.



- تعاطي التبغ يسبب التهاب اللثة كما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم، والمريء، والبنكرياس، والكلى، ويؤثر التدخين أيضًا على الإنسولين، فهو يقاومه مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

