ضبط تاجر استولى على 2 مليون جنيه بحجة توظيفها بالقليوبية

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية في ضبط صاحب محل ملابس استولى على 2 مليون جنيه من عدد من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة الملابس.



كشف العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، عن ورود بلاغ من "محمد ج" مسئول مشتريات بشركة أدوية، و"وجيه م ح" سباك، و"تامر وم" سباك، بتضررهم من "عبدالحكيم م.م"، صاحب محل ملابس، وزوجته المدعوة "مها م ع"، لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية حوالى 2 مليون جنيه لتشغيلها في تجارة الملابس.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، بقيادة العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة رقم 11085 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.