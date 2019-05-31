مصرع 3 أشقاء في حادث مروري بدمياط

انقلبت سيارة ملاكي على طريق قرية أم الرضا التابعة بكفر البطيخ بدمياط، مما أسفر عن مصرع 3 أشقاء، حيث انقلبت السيارة في ترعة الصرف الزراعي بقرية "أم الرضا" مركز كفر البطيخ، فيما نجا والدهم من الموت، حيث نقلوا جميعا إلى مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة في محاولة لإنقاذهم إلا أنهم فارقوا الحياة جميعا.



وانتقلت قوة من قسم شرطة كفر البطيخ للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي أودى بحياة كل من “بسملة محمد نصار” 14 سنة، وشقيقها الطفل “يوسف” سنتان، و”إيمان” 17 سنة بينما نجا الأب “محمد عمر نصار ” 52 سنة. وجميعهم من أبناء قرية الإبراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.