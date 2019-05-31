فوربس: إيران أجبرت على خفض الميزانية العسكرية

قالت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إيران أجبرت على خفض الميزانية العسكرية مثلما حذرت الولايات المتحدة والسعودية "لا مزيد من التهديدات".



وأشارت المجلة الأمريكية في تقريرها اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، يقوم حاليًا بجولة أوروبية، تهدف إلى إيجاد طريق للهروب الدبلوماسي من التوترات المتصاعدة. سيزور وزير الخارجية المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا. وسيقوم أيضًا بزيارة سويسرا، وهذا أمر مهم لأن البلاد تصرفت كوسيط بين واشنطن وطهران في الماضي.



فيما سلطت المجلة الضوء على تصريحات بريان هوك، الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية، لإيران، "لقد كنا ثابتين في مراسلتنا". "يجب على إيران أن تبدي اهتمامًا بالمحادثات أكثر من التهديدات ورأينا بشكل يومي تقريبًا من النظام الإيراني أنهم لن يتحدثوا مع الولايات المتحدة

جاء ذلك بعد تعليقات المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم السابق، مستبعدًا مرة أخرى إمكانية إجراء محادثات.



وقال الزعيم الإيراني في طهران، إيران لن تعقد على الإطلاق محادثات مع أمريكا، "أولًا لا يحمل ثمارًا وثانيًا، إنه ضار." ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن خامنئي قال إن "النفوذ الإيراني ليس عسكريًا على عكس ما تقوله الدعاية المعادية لإيران، على الرغم من أن هذا الخيار لا يتم طرحه على الطاولة في حالة الضرورة".

