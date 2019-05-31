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الثقافة
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:40 م

ثقافة السويس تناقش كتاب "الفتح الإسلامي لمصر"

ثقافة السويس تناقش
جمال عاشور
dostor.org/2649604

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الانشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام بيت ثقافة العمدة مناقشة كتاب بعنوان "الفتح الإسلامي لمصر" تأليف يوسف يونس نوفل، وناقشته مسئولة النشاط، كما تم عرض فيلم فيديو بعنوان "أدم عليه السلام".

وعقد بيت ثقافة الزيتيات محاضرة بعنوان "القيم الايجابية فى شارعنا المصرى" حاضرها الشيخ أحمد العصرة، الذي تحدث عن الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المصريون مثل "الصدق، والأمانة، والتعاون، وإحترام الغير عامة وكبار السن خاصة، واحترام القواعد الأساسية للبلاد"، كما شدد على الابتعاد عن الأخلاقيات السيئة التي يجب التخلي عنها نهائيًا مثل "الكذب، والصوت العالي، وإلقاء القمامة في الشارع"، بحيث يعمل الجميع من أجل مجتمع راقي ومتقدم ومزدهر، بينما أعد بيت ثقافة جنيفة مسابقة في المعلومات العامة تحت اشراف مسئول النشاط، الذي تناول سين وجيم، وحملت بعضًا من الاسئلة الثقافية والرياضيات.

وأقامت الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للفرع العرض المسرحي للطفل "سر مدينة السعادة" بحضور لجنة مكونة من عمرو حمزه عبد المعز، وأحمد محمد خليفة، وعبد الفتاح قدورة، لمشاهدة وتقييم العرض، وهو ضمن مشاريع نوادي مسرح الطفل، والعرض من تأليف نجلاء علام، إخراج كامل عبد العزيز، مخرج تنفيذي محمود عثمان، هندسة صوتية، ساهر محمد أحمد، والبطوله لمجموعة من الشباب الواعد، ويستمر لمدة خمسة أيام بدء من يوم 29 مايو 2019، على مسرح قصر ثقافة السويس، يجسد العرض مجموعة من القيم المنيره التي نحاول أن نغرسها بداخل أبنائنا منذ الصغر ومن أهمها قيمة العلم، والصداقة، والتعاون، والتسامح، وحب الوطن، وحب الأخر، وتقبل الرأي والرأي الأخر.

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