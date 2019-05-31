جبل أجونج في إندونيسيا يطلق رمادا بركانيا لارتفاع ألفي متر

ذكر مسؤول أن جبل أجونج في جزيرة بالي الإندونيسية أطلق اليوم الجمعة رمادا بركانيا وصل إرتفاعه إلى ألفي متر.



وثار البركان الواقع في مقاطعة كارانجاسيم شرقي بالي، بين الحين والآخر منذ نشط مجددا أواخر2017.



وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية سوتوبو نوجروهو: "يمكن سماع صوت هادر كالرعد من موقع الرصد ولكن بالي آمنة لمن يقضون العطلات".



غير أن الرحلات الجوية من وإلى بالي تأثرت، بحسب نوجروهو، مضيفا أنه تم تحديد منطقة حظر تبلغ مساحتها أربعة كيلومترات.



وكان أكثر ثوران قاتل للجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 3031 مترا وقع في عام 1963 و1964، حيث أسفر عن وفاة نحو 1200 شخص.



وتقع إندونيسيا فوق ما يعرف بـ"حزام النار بالمحيط الهادئ"، وهي منطقة معروفة بالزلازل والبراكين المتكررة.