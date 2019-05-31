ختام الشهر المريمي وسيامة دياكونية في كنيسة السيدة العذراء أم النور إمبابة

احتفل الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بختام الشهر المريميّ في رعيّة السّيّدة العذراء أم النور للأقباط الكاثوليك إمبابة.



وفي أثناء القدّاس منح الأنبا توماس الثوب الإكليريكيّ والدرجة الدّياكونيّة للإبيدياكون مدحت ميشيل، والجدير بالذكر أنّ الشّماس مدحت من رعيّة السّيّدة العذراء قبّة الهواء شبرا، وقد أنهى الدرسات اللاهوتيّة في كُلّيّة العلوم الدينية بالسكاكيني، وأكمل بعض الكورسات والندوات التكوينيّة للكهنوت في كُلّيّة العلوم الإنسانيّة واللاهوتيَة بالمعادي.



وقد بدأ الخبرة الراعويّة في إيبارشيّة الجيزة في اكتوبر الماضي حيث بدأت في رعيَة القديس بولس عزبة شكر الفيوم، لمدّة ثلاثة شهور، ثم رعيّة أم النور إمبابة في أثنائها نال الدرجات الصّغرى.



شارك في الأحتفال الأب أبرام مرجان راعي الكنيسة والأب بيّوس فرج والأب د أندراوس فهمي، والأب روفائيل فوزي والأب يوسف أسعد راعي كنيسة السيدة العذراء قبّة الهواء، ولفيف من أسرة الشمّاس ووفد من الرعيّة.