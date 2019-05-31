الصين تدرس تقييد تصدير المعادن النادرة للولايات المتحدة

ذكرت مصادر مطلعة أن الصين تدرس خطة لتقييد تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة إذا ما زادت حدة الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر على هذه المسألة قولها إن الحكومة الصينية أعدت الخطوات التي سوف تتخذها لاستغلال موارد المعادن النادرة التي تمتلكها للإضرار بالاقتصاد الأمريكي.



وأضافت المصادر أن الإجراءات ستركز على المعادن النادرة الثقيلة، وهي مجموعة فرعية من المعادن تعتمد الولايات المتحدة على الصين في الحصول عليها.



وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن تنفيذ هذه الخطة بمجرد أن تتخذ الحكومة الصينية قرارها في هذا الصدد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وتنتج الصين نحو ثمانين بالمئة من المعادن النادرة في العالم، بل وتنتج نسبة أعلى من هذه المواد في صورتها المعالجة.



وصرح راكيت هو، الباحث في سوق معادن شنغهاي، في مقابلة مع شبكة تليفزيون "بلومبرج" بالقول: "في الوقت الحالي، ما زالت هذه المسألة مجرد احتمال أن تقوم الصين بفرض شكل من أشكال القيود" على تصدير هذه الخامات.



وأضاف: "إذا ما حدث ذلك، نعتقد أن أسعار هذه الخامات سترتفع"، مشيرا إلى ما حدث في عام 2010، عندما حظرت الصين تصدير هذه المواد إلى اليابان.