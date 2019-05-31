وعكة صحية تُبعد لوف عن مباراتين لألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن مدرب المنتخب الوطني، يواكيم لوف، أدخل المستشفى بسبب حادث تعرض له أثناء قيامه بالتمارين البدنية، وسيحل مكانه مساعده في المباراتين المقبلتين للمانشافت في تصفيات كأس أوروبا 2020.



وأدخل لوف مستشفى في فرايبورج (جنوب- غرب) بسبب معاناته من مشاكل في أحد الشرايين، نتيجة حادث تعرض له قبل أيام.



وأوضح الاتحاد الألماني في بيان أن المدرب، المتوج بكأس العالم 2014، تعرض لإصابة في عضلات صدره خلال التدريب تسببت بضغط على أحد شرايينه، مشيرًا إلى أن مساعده ماركوس سورج سيعوض غيابه عن المباراتين المقبلتين المؤهلتين لكأس أوروبا، وذلك في 8 حزيران المقبل ضد المضيف منتخب بيلاروسيا، وفي 11 منه أمام ضيفه منتخب إستونيا.



وقال لوف (59 عامًا) في بيان الاتحاد الألماني: "أشعر بأنني بحالة جيدة، لكن علي الاعتناء بنفسي في الأسابيع الأربعة المقبلة".





