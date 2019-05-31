تأكيد راموس لبقائه فى ريال مدريد الأبرز بعناوين الصحف الإسبانية

أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة، تصريحات سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مقر النادى وأكد خلالها أنه باق فى النادى الملكى ويرغب فى الاعتزال بين صفوفه ليدحض التكهنات حول رحيله فى الانتقالات الصيفية.



وخرجت صحيفة "ماركا" بعنوان على لسان راموس يقول "أريد ان العب بلا مقابل فى ريال مدريد"، مضيفة أن راموس قضى بذلك على شائعات رحيله.



وأشارت الصحيفة الى أن هارى كين مرشح لقيادة هجوم توتنهام فى نهائى دورى الابطال امام ليفربول غدا على معلب مترو بوليتانا معقل اتليتكو مدريد.



من جانبها، تناولت صحيفة "أس" تصريحات راموس تحت عنوان "أريد أن اعتزل هنا"، مشيرة إلى أن راموس تحدث مع الصحافة ليقضى على كافة الشائعات.



اما صحفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، فتناولت آخر تطورات ضم انطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد تحت عنوان "نعم لجريزمان" وقالت إن البارسا سيدفع 120 يورو قيمة الشرط الجزائى للحصول على الدولى الفرنسى فى الأول من يوليو.



وأضافت فى عنوان آخر "عرض لشراء نيمار، سيكون اللاعب متاحا مقابل 170 مليون يورو فقط فى عام 2020.