على طريقة مروة الشافعي.. طريقة عمل البرجر المنزلى

تسعى ست البيت الناصحة للتوفير في ميزانية البيت، وذلك من خلال تجربة عمل الأطعمة كالمحلات، وفي تلك السطور نوضح طريقة عمل البرجر المنزلى على طريقة الشيف مروة الشافعي.



المكونات

كيلو لحمة مفرومة بنسبة دهون لا تقل عن 20%



2 ملعقة كبيرة بقسماط مطحون



ملعقة صغيرة بيكنج باودر



بيضة مخفوقة



ملعقة زيت



ملح - فلفل اسود- بهارات لحم- بصل بودر- ثوم بودر- جوزة الطيب



طريقة العمل

1- اخلطي المقادير مع بعضها، حتى تصبح عجينة متجانسة



2- في قوالب دائرية متساوية، ضعي خليط اللحم المفروم، ثم فرغيها من المنتصف لتحصلي على قطع برجر بمقاسات متساوية.



3- أحضري مقلاة غير لاصقة وضعي فيها ملعقة كبيرة من الزيت وسخنيها جيدًا على النار.



4- ضعي قطع البرجر في المقلاة وانتظري دقيقة حتى تقلبيها على الجهة الأخرى.



5- انتظرى حتى تمام النضج ثم استخدميه في عمل ساندوتش برجر ولا تنس تقديم البطاطس معه.

