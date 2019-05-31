طقس العيد.. معتدل بالمدن الساحلية حار على القاهرة والوجه البحري

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على القاهرة والوجه القبلي، بحيث تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 36 درجة مئوية.



وتابع "رئيس هيئة الأرصاد"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذا الطقس سيستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك، بحيث تكون درجة الحرارة 35 درجة مئوية.



وتوقع "رئيس هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



ومن المتوقع أن تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة في شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس.