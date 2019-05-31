الاتفاق مع كونتى لتدريب إنتر يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

تصدر اتفاق نادى إنتر ملان مع أنطونيو كونتى، مدرب منتخب إيطاليا ويوفنتوس الأسبق، لتولى المهمة الفنية للفريق فى الموسم المقبل عناوين الصحف الايطالية الصادرة اليوم الجمعة.



ونقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" عن كونتى قوله- بعد إتمام الاتفاق: "سأشرح لكم لماذا اخترت أنتر، لقد دهشت تماما لما يتمتع به النادى من شفافية بتاريخه وبرغبة الإدارة فى إعادته إلى المكانة التى يستحقها".



كما نقلت الصحيفة عن زهانج، رئيس النادى، قوله "إنه واحد من أفضل المديرين الفنيين وسيساعدنا فى إعادة النادى ليكون واحدًا من أفضل اندية العالم".



وخرجت صحيفة "كورييرى ديللو سبورت بعنوان يقول "سارى يريد يوفنتوس" وأكدت أن ماوريسيو سارى، المدير الفنى لتشيلسى يريد العودة لإيطاليا لتولى تدريب (السيدة العجوز)، رغم أنه قاد البلوز للفوز ببطولة الدورى الأوروبى».



وأضافت: "روما فى حالة فوضى والغموض يحيط بمصير عديد من اللاعبين أبرزهم كولاروف ومانولاس ودجيكو".

وحول المدرب القادم ليوفننتوس، قالت صحيفة "توتو سبورت" فى عنوانها "الساعات القادمة مصيرية لتحديد هوية المدرب القادم لليوفى".



وأضافت فى عنوان آخر "سارى مستعد لتدريب اليوفى"، وقالت إنه بعدما احتفل المدرب بأول لقب يحققه فى حياته التدريبية بالفوز بالدورى الأوروبى مع تشيلسى، فإن وكيل أعماله سيصل اليوم إلى لندن لإنهاء الأمور مع إدارة تشيلسى.



وحول الأوضاع فى نادى روما، قالت الصحيفة: "روما فى حالة فوضى، والجميع ضد الجميع فى النادى".