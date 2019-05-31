التحالف الدولي يقر بمقتل 1302 مدني خلال غاراته بسوريا والعراق منذ 2014

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، صباح اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنين "دون قصد" منذ بدء عملياته في العام 2014 للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.



وأشار التحالف- في بيان، أوردته قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة- إلى أنه شن 34.502 غارة بين أغسطس من العام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإنَّ ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة لتلك الغارات.



وأوضح التحالف الدولي بواشنطن أنه لا يزال هناك 111 تقريرًا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.

