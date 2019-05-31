مقتل مسلحين اثنين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

قُتل مسلحان، إثر اندلاع اشتباكات، صباح اليوم الجمعة، مع قوات الأمن الهندية فى مقاطعة (شوبيان) بالشطر الهندى من إقليم (كشمير) المتنازع عليه مع باكستان.



ونقلت قناة (إنديا تى فى) الفضائية الهندية عن مصادر بالشرطة قولها، إن قوت الأمن تلقت معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، حيث قاموا بتطويقها، الأمر الذي دفع المسلحين إلى إطلاق النار على القوات.



يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم، بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستاني باسم (آزاد جامو وكشمير).