القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 11:47 ص

التحقيق مع عاطلين سرقا لبناني الجنسية بالجيزة

التحقيق مع عاطلين
محمد عيسى
dostor.org/2649570

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع المتهمين بسرقة لبنانى الجنسية أعلى الطريق الدائري بصفط اللبن.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بوقوع حادث سرقة على الطريق الدائري أعلى صفط اللبن، وانتقلت قوة أمنية وتبين من الفحص والتحري أن المجني عليه "سارتيس. ا" ٦١ سنة، لبناني الجنسية، تاجر تحف وأنتيكات، ومقيم فندق قاعود بالهرم.

وقال "سارتيس" إنه تعرف على شخص يدعى أحمد عرض عليه شقة إيجار بدلا من الفندق توفيرا للنفقات وسهولة إحضار ساقطات وعندما وافقه فوجئ بآخر يعاون الشاب ويسرقانه.

وأشارت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منطقة البلاغ بالطريق الدائري أعلى صفط اللبن وتقابل معه وآخر واستوليا منه على مبلغ ١٢٠٠ جنيه وهاتف محمول، وتمكن فريق البحث بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث من تحديد هُوية المتهمين عن طريق فحص مكان الواقعة واتصالات المجني عليه وتبين أنهما يدعيان "أحمد. ع" ٢٢ سنة، عاطل و"محمود. ج" ٢٨ سنة، عاطل.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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