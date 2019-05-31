القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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الجمعة 31/مايو/2019 - 11:44 ص

علاء عابد: السيسى أصدر تحذيرات واضحة لكل من يحاول المساس بالأمن العربى

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
إسلام نصير
dostor.org/2649565

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرؤية المصرية التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة العربية الاستثنائية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لكيفية التعاطي الحازم والحكيم مع التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربى بشكل عام كانت واضحة وحاسمة وتكفل التضامن والتعاون العربى الحقيقى لتحقيق الأمن القومي العربى والخليجي.

وقال "عابد" فى بيان له أصدره، اليوم، أن الرئيس السيسى وجه رسالة عاجلة لكل من يحاول المساس بالأمن القومي العربي والخليجي، عندما أكد أنه لا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أى طرف إقليمي يهدد أراضي ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة، وأنه لا بد من وقفة صدق وحزم مع كل طرف إقليمى يحاول التدخل في الشأن العربى، كما يقتضى وقفة مصارحة مع أي طرف عربي يحيد عن مقتضيات الأمن القومي العربى، ويشارك في التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية، وأن أى تهديد يواجه أمن الخليج، ومن ثم الأمن القومى العربى، يقتضى منا جميعًا وقفة حاسمة لمواجهته، بمنتهى الحكمة والحزم.

وقال النائب علاء عابد، إن الرئيس السيسى وضع جميع الدول العربية أمام مسئولياتها التاريخية عندما قال إن قمتنا تنعقد اليوم في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربى، خاصة فى منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، إضافة إلى قول الرئيس بالنص: "ولا أظننى بحاجة لأن أؤكد أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لجمهورية مصر العربية إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا وعضويا بالأمن القومي المصري"، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى على أن الحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاصي والداني بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي ولن يقبلوا أي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورية، لاحتواء أي توتر ومنع انفجاره، فالعرب كانوا وما زالوا دائما دعاة سلم واستقرار.

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