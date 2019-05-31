120.7 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال مايو

كشفت أحدث بيانات للبورصة، عن انخفاض قيم التداولات خلال الشهر المنقضى لتسجل 13.5 مليارجنيه، مقارنة ب 17.1 مليار جنيه خلال أبريل، بأحجام تداول بلغت 2.065 مليارورقة منفذة، مقارنة بـ 2.734 مليار ورقة مالية فى أبريل، من خلال تنفيذ 300 ألف صفقة بيع وشراء، مقابل 310 الف صفقة خلال أبريل.



ولفتت البيانات إلى استحواذ الأسهم على 79.01 % من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 20.99 %.



وأوضحت البيانات، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 59.9 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 32.1 % والعرب على 8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوهت البيانات إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 120.7 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 10.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 67% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 23،6 % % واستحوذ العرب على 9.4 % وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.15 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 9ر99 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.