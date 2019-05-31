البورصة تخسر 63.7 مليار جنيه خلال شهر مايو وتراجع جماعي بمؤشراتها

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها الواضح للشهر الثانى على التوالى، بدعم من استمرار الضغوط البيعية للمؤسسات المالية المصرية، وبعض من الأجنبية.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 63.7 مليار جنيه، خلال تعاملات شهر مايو المنقضى، ليغلق عند مستوى 745 مليار جنيه، مقابل 808.7 مليار، خلال تداولات شهر أبريل الماضى، بانخفاض بلغت نسبته 7.9%.



وأظهر أحدث بيانات للبورصة، صدرت مساء أمس الخميس، انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.7%، ليسجل مستوى 13771.31 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوى للأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 7.85%، ليسجل مستوى 597.4 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100" بنسبة 8.17% لينهى تعاملاته عند مستوى 1521.84 نقطة.