تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالغربية، كانت قد أكدت معلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع بدوائر أقسام شرطة "أول، ثان طنطا بالغربية، دمنهور بالبحيرة"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" وتم ضبط الأخير، واعترف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والتشكيلات العصابية.