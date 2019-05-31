فتحي عبدالوهاب ينتهي من تصوير "لمس أكتاف"

انتهى الفنان فتحي عبدالوهاب، أمس الخميس، من تصوير أحداث مسلسله الجديد "لمس أكتاف"، الذي يلعب بطولته مع الفنان ياسر جلال، وينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني.



من جانب آخر، ينتهي فتحي من تصوير أحداث مشاركته في مسلسل "لآخر نفس" مع النجمة ياسمين عبدالعزيز.



"لآخر نفس" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد صلاح حسني وهند عبدالحليم وهاجر الشرنوبي، وأحمد العوضي ومحمد عز، ومن تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام علي، وإنتاج تامر مرسي.



يشار إلى أن مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، وإيمان العاصي، وحنان مطاع، وهبة عبدالغني، ومحمد عز، وشريف الدسوقي، وأحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.