أحمد فهمي ينتهي من تصوير "الواد سيد الشحات"

انتهى الفنان أحمد فهمي، من تصوير أحداث مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات"، والذي ينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني الجاري.



وصور صناع العمل أخر مشاهده، بلوكيشن داخلي بمنطقة شبرامنت، وذلك في وجود أبطاله وعلى رأسهم أحمد فهمي، بالإضافة إلى تصوير مخرجه أحمد الجندي لعدد من المشاهد الخارجية بشوارع أكتوبر.



يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.