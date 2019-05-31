شاهد.. البوستر الدعائي الأخير لـ"كازابلانكا"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "كازابلانكا" بوستر دعائي جديد، تمهيدًا لعرض العمل خلال موسم عيد الفطر المقبل.



وأحتوى البوستر الجديد على النجم التركي خالد ارغش، بالإضافة إلى أبطال العمل الذي يجسد بطولته أمير كرارة، بعد النجاح الذي قدمه خلال أحداث الجزء الثالث من مسلسله الجديد "كلبش" خلال الأيام الماضية.



وتدور أحداث الفيلم حول الشخصيات الإجرامية والسلبية المتواجدة داخل منطقة محددة في المجتمع، مع تناولها في إطار أكشن تشويقي، والفيلم تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.



"كازابلانكا" بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركتي سينرجى لتامر مرسي، و"تالنت دبليو ام" لوليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.