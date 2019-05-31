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اقتصاد
الجمعة 31/مايو/2019 - 10:55 ص

الين يصعد وسط مخاوف ركود تغذيها تهديدات ترامب للمكسيك

الين يصعد وسط مخاوف
وكالات
dostor.org/2649495

قفز الين الياباني مقابل الدولار في حين هوى البيزو المكسيكي بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب الصادم بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

وبدأ أثر التوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين يظهر في البيانات الاقتصادية، حيث خيب مؤشر رئيسي للنشاط الصناعي الصيني آمال المستثمرين، بينما غذت أحدث ضربة من ترامب تكالبا على أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية والين في معاملات اليوم.

وتراجع الدولار الأمريكي 0.8 بالمئة مقابل الين إلى 108.78، مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير شباط، في حين نزلت العملة الأمريكية أيضا أمام اليورو وسلة عملات منافسة.

وقال أولريخ لوختمان استراتيجي سوق الصرف في كومرتس بنك إن الرسوم المحتملة تبعث على القلق بشكل خاص نظرا لأنها غير مدفوعة باختلالات تجارية.

وقال "سياسة التجارة الأمريكية أخذت منعطفا نوعيا جديدا، استخدام الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق أهداف غير اقتصادية يُكسب الإجراءات سمة جديدة".

وأضاف "يعني هذا أيضا أن الإدارة الأمريكية شريك لا يعتمد عليه في اتفاقات التجارة، وهو ما أثق أن الصينيين سيراقبونه بعناية".

ونالت التهديدات من البيزو المكسيكي، الذي تراجع ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 19.74 للدولار، ليتجه صوب أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر من العام الماضي.

ويتجه اليوان الصيني صوب أسوأ شهر له منذ يوليو الماضي متحركا باتجاه مستوى السبعة للدولار المهم، وسجلت العملة 6.9290 يوان للدولار اليوم.

وانخفض اليورو انخفاضا حادا مقابل الين الياباني ونزل نحو 0.7 بالمئة إلى 121.165 ين، وهو أقل مستوى له منذ انحدار وجيز في الثالث من يناير.

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