القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
الصحة
الجمعة 31/مايو/2019 - 10:50 ص

دراسة: الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الوظيفة الإنجابية في ذرية الذكور

دراسة: الإجهاد أثناء
أ ش أ
dostor.org/2649489

أفادت دراسة طبية بأن الإجهاد خلال المراحل المبكرة من الحمل مرتبط بانخفاض الوظيفة الإنجابية لدى ذرية من الذكور.

وتشير الدراسة - التي أجريت في جامعة غرب أستراليا - إلى أن الرجال، الذين تعرضت أمهاتهم لحياة مرهقة خلال الأسابيع الـ18 الأولى من الحمل، ربما يكونوا أكثر عرضة للمعاناة من قلة عدد الحيوانات المنوية عند البلوغ. مشيرة إلى أن الأشهر الأولى من الحمل تكون فيها الأعضاء التناسلية الذكورية في أكثر مراحل تطورها ضعفا.

وقام الباحثون بدراسة 643 شابا في عمر العشرين عاما، ووجدوا أن أولئك الذين تعرضوا لحدث واحد مرهق على الأقل داخل أرحام أمهاتهم خلال فترة الحمل المبكرة ( 0 – 18 أسبوعا)، عانوا من سوء نوعية الحيوانات المنوية وتركيزات هرمون الذكورة "التستوستيرون"، ليصبح أقل من أولئك الذين لم يتعرضوا لهذه الظروف خلال فترة الحمل اللاحقة، ما بين ( 18 – 34 إسبوعا).

وقد جاءت النتائج من خلال دراسة أجيال متعددة، حيث تم تجنيد حوالي 3،000 سيدة في الأسبوع الثامن عشر من الحمل في الفترة ما بين مايو 1989 إلى نوفمبر 1991.

وقد أكملت الأمهات استبيانات في فترة الحمل 18 و34 أسبوعا.. كما شملت الدراسة الإستقصائية أسئلة حول أحداث الحياة المجهدة خلال الأشهر الأربعة السابعة من الحمل، فضلا عن تناولها أحداث وفاة أحد الأقارب، أو الأصدقاء المقربين، أو المرور بمشاكل الانفصال أو الطلاق أو الزواج، أو مشاكل الأبناء الآخرين أو فقدان الوظيفة أو مخاوف تتعلق بالحمل أو الانتقال إلى منزل جديد وغيرها من المشكلات.

وقد وُلد ما مجموعه 2868 طفلًا (1454 ذكرًا ) ل 2804 أمهات وتبعهم الباحثون، مما يجعل هذه الدراسة الأولى التي تبحث مستقبليًا عن الصلات بين التعرض لأحداث الحياة المجهدة في الحمل المبكر والمتأخر والوظيفة الإنجابية للذكور عند الرجال البالغين الشباب..وعندما بلغوا سن العشرين، خضع ما يصل إلى 643 شابًا لفحص الموجات فوق الصوتية للخصية وقدموا السائل المنوي وعينات من الدم لتحليلها.

ووجد الباحثون أن 63% من الرجال قد تعرضوا لحدث واحد على الأقل من الحياة المجهدة في الحمل المبكر، في حين حدث عدد أقل من أحداث الحياة المجهدة في أواخر الحمل.. وأولئك الذين تعرضوا لأحداث الحياة المجهدة في الحمل المبكر لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية، وعدد أقل من الحيوانات المنوية التي يمكن أن تسبح بشكل جيد وتركيزات هرمون تستوستيرون أقل من أولئك الذين تعرضوا لأي أحداث.

كما قام الباحثون بتعديل تحليلاتهم لمراعاة العوامل التي يمكن أن تؤثر على حساباتهم، مثل مؤشر كتلة جسم الأمهات، والحالة الاجتماعية والاقتصادية وما إذا كانت الأمهات قد أنجبن أم لا.

وجد فريق الباحثين أن الرجال الذين تعرضوا لثلاثة أو أكثر من أحداث الحياة المجهدة خلال فترة الحمل المبكرة انخفض متوسطها بنسبة 36% في عدد الحيوانات المنوية في القذف، وانخفاض بنسبة 12 % في حركة الحيوانات المنوية و11 % انخفاض في مستويات هرمون تستوستيرون، مقارنة بأولئك الرجال الذين لم يتعرضوا لأي حدث حياة مرهق خلال تلك الفترة.

ووفقًا للباحثين، يشير هذا إلى أن تعرض الأمهات لأحداث حياة مرهقة أثناء فترة الحمل المبكرة، وهي فترة معرضة لتطور الأعضاء التناسلية الذكرية، قد يكون له آثار ضارة مهمة مدى الحياة على خصوبة الرجال. هذا يتناقض مع عدم وجود أي تأثير كبير للتعرض لأحداث حياة الأم المجهدة في أواخر الحمل.

وقال معدو الدراسة - التي نشرت في عدد مايو من دورية (التكاثر البشري) - "يمكن لهذه الارتباطات المحتملة أن تقدم نظرة ثاقبة مهمة في تراجع إجمالي عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال الغربيين، والذي كان، إلى جانب التلف الوراثي والمباشر المباشر، غير مفسر إلى حد كبير".

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ سنة و نصف

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

4 أبراج الأكثر عصبية فى نهار رمضان

أسعار الياميش اليوم فى الأسواق

"البنتاجون" يصف مخطط تركيا لشراء منظومة صواريخ روسيّة بـ"الكارثى"

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

الشحات وأجاي ينتظمان في تدريبات الأهلي

تورونتو يضرب بقوة في افتتاح الدور النهائي لدوري المحترفين

نيمار يغازل برشلونة.. وتحدث مع ميسى وسواريز

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

الرئيس نيوز

المشاركة بالقمة العربية ولقاء البرهان.. أبرز أنشطة الرئيس فى أسبوع

قطاع السجون يفرج عن 351 نزيلا بموجب عفو رئاسى وشرطى

خاص.. تعديل كشوف مرتبات الموظفين الشهر المقبل

الحرس الثوري: أي تحرك إسرائيلي ضد إيران سيواجه بالصواريخ

"التخطيط": الانتهاء من تدريب 3699 موظفا على معايير التميز الحكومي

كشكول

غداً.. ختام ماراثون الامتحانات الإلكترونية للأول الثانوي

تعرف على رأي "الدستورية العليا" في تسكين "الأخصائيين" بكادر المعلم

للأخصائيين.. تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة الصلاحية

ننشر جداول امتحانات الدور الثاني بـ"تعليم الشرقية"

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

الأمصار

البيزو المكسيكي يهوى بعد تهديدات دونالد ترامب

العثور على لوحة حجرية تعود إلى 650 عاما شمالي الصين

إصابة 25 فلسطينيا في هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على نابلس

بعد الاعتداء على موظف روسي...لافروف يطالب ممثلي الأمم المتحدة بالرد على الواقعة

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

السجن لبريطانية وضعت طفلها في موضع القدمين بالسيارة

125 علبة بيتزا لطلاب مدرسة في كوريا لأمانة اثنين منهم

الإجهاد قد يدفع إلى إدمان استخدام "فيس بوك"

افضل ممثل دور ثانوي
الصحة

دراسة: الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الوظيفة الإنجابية في ذرية الذكور

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎