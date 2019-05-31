السجن لبريطانية وضعت طفلها في موضع القدمين بالسيارة

حكم على أم بريطانية بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بعد إدانتها بالقسوة مع طفلها بوضعه في موضع القدمين في السيارة "الدواسة" في المقعد الخلفي؛ وسحقه بإرجاع المقعد الأمامي عليه ما أدى إلى وفاته.



وأدينت أدريان هوور 24 عامًا من جرافسيند بمقاطعة كنت بانجلترا، بتهمة القسوة مع ابنها ألفي لامب "عامان" بوضعه في "الدواسة" الخلفية لسيارتها، بينما قام صديقها ستيفان ووترسون الذي كان يجلس في المقعد الأمامي بالرجوع بالمقعد لسحق الطفل الذي توفى في المستشفى بعد ثلاثة أيام، ويواجه ستيفان إعادة المحاكمة بتهمة القتل الخطأ في سبتمبر القادم.



وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن محكمة "أولد بيلي" في لندن استمعت أيضا إلى أن أدريان وتعمل مصففة شعر، هاجمت صديقة لها كانت تجلس في المقعد الخلفي للسيارة شهدت الواقعة.