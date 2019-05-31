125 علبة بيتزا لطلاب مدرسة في كوريا لأمانة اثنين منهم

فوجئ طلبة مدرسة إعدادية بجزيرة جيجو بكوريا الجنوبية بوصول 125 علبة بيتزا وصناديق مشروبات، في لفتة رد الجميل من أحد الأشخاص كان قد استرد حافظة نقوده بعدما عثر عليها اثنان من زملائهما بالمدرسة.



وذكرت الشرطة أن الطالبين عثرا على محفظة مليئة بالنقود وبطاقات الائتمان في الشارع، وبدلًا من الاحتفاظ بها، أعاداها على الفور إلى مالكها، وبعد مرور أربعة أشهر، حصلا، والجميع في مدرستهم، على مكافأة مفاجئة.



وقال صاحب المحفظة، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز): "رفض الطالبان تلقي أي مكافأة، لذلك اتصلت بمعلمهم أساله كيف أعبر عن امتناني"، مشيرا إلى أنه كان فقد الأمل تماما في العثور عليها.



ونشرت وكالة الشرطة الوطنية قصة الطالبين على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.