التخطيط تكشف تفاصيل أول محافظة رقمية ذكية في 2019
رصدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها الرسمية، الجهود المبذولة فى خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى ببورسعيد كأول محافظة رقمية ذكية 2019، والتي تمثلت في الآتي:
1- إتاحة مجموعة حزم خدمات هى الأحوال المدنية، المرور، الشهر العقاري، الإسكان، التأمين الصحي الشامل، النيابة والتوثيق من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد.
2- تطوير عدد (3) وحدات مرور فى بورفؤاد وبورسعيد ومنفذ بورسعيد.
3- تطوير عدد (3) نيابات مرور في بورسعيد وبورسعيد الكلية وبورفؤاد.
4- الانتهاء من ميكنة عدد (7) مراكز تكنولوجية ببورسعيد.
5- إتاحة عدد 50 خدمة بأحياء المحافظة.
6- إتاحة عدد 20 خدمة بديوان بورسعيد.
7- الانتهاء من ميكنة عدد (1) مكتب شهر عقاري يتيح 13 خدمة مختلفة.
8- الانتهاء من ميكنة عدد (10) مستشفيات ببورسعيد.
9- ميكنة عدد (21) مكتب صحة بالمحافظة.
10- الانتهاء من ميكنة عدد (32) مكتب تطعيمات ببورسعيد.
11- الانتهاء من ميكنة عدد (9) اقسام شرطة.
12- إتاحة خدمة ميكنة المحاضر والربط بين أقسام الشرطة والنيابات بالمحافظة.
13- الانتهاء من ميكنة عدد (6) محاكم ومأمورية استئناف وإتاحة عدد (5) خدمات ببورسعيد.
14- الانتهاء من ميكنة عدد (2) مكتب طب شرعي ببورسعيد.
15- الانتهاء من عدد (5) نيابات ببورسعيد.
16- الانتهاء من ميكنة عدد (2) مكتب سجل تجاري هما بورسعيد وغرفة بورسعيد.
17- الانتهاء من صرف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بمحافظة بورسعيد لخدمات المحليات عدد 9 نقاط، الشهر العقاري عدد 2 نقطة، السجل التجارى عدد 2 نقطة ونيابة المرور عدد 10 نقاط.
18- التنسيق والإعداد لبدء تدريب عدد (1473) موظف من العاملين داخل ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لكل من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.