القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
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نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
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01:41 م

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07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

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09:27 م

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مصر
الجمعة 31/مايو/2019 - 10:40 ص

التخطيط تكشف تفاصيل أول محافظة رقمية ذكية في 2019

التخطيط تكشف تفاصيل
أميرة ممدوح
dostor.org/2649479

رصدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها الرسمية، الجهود المبذولة فى خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى ببورسعيد كأول محافظة رقمية ذكية 2019، والتي تمثلت في الآتي:

1- إتاحة مجموعة حزم خدمات هى الأحوال المدنية، المرور، الشهر العقاري، الإسكان، التأمين الصحي الشامل، النيابة والتوثيق من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد.

2- تطوير عدد (3) وحدات مرور فى بورفؤاد وبورسعيد ومنفذ بورسعيد.

3- تطوير عدد (3) نيابات مرور في بورسعيد وبورسعيد الكلية وبورفؤاد.

4- الانتهاء من ميكنة عدد (7) مراكز تكنولوجية ببورسعيد.

5- إتاحة عدد 50 خدمة بأحياء المحافظة.

6- إتاحة عدد 20 خدمة بديوان بورسعيد.

7- الانتهاء من ميكنة عدد (1) مكتب شهر عقاري يتيح 13 خدمة مختلفة.

8- الانتهاء من ميكنة عدد (10) مستشفيات ببورسعيد.

9- ميكنة عدد (21) مكتب صحة بالمحافظة.

10- الانتهاء من ميكنة عدد (32) مكتب تطعيمات ببورسعيد.

11- الانتهاء من ميكنة عدد (9) اقسام شرطة.

12- إتاحة خدمة ميكنة المحاضر والربط بين أقسام الشرطة والنيابات بالمحافظة.

13- الانتهاء من ميكنة عدد (6) محاكم ومأمورية استئناف وإتاحة عدد (5) خدمات ببورسعيد.

14- الانتهاء من ميكنة عدد (2) مكتب طب شرعي ببورسعيد.

15- الانتهاء من عدد (5) نيابات ببورسعيد.

16- الانتهاء من ميكنة عدد (2) مكتب سجل تجاري هما بورسعيد وغرفة بورسعيد.

17- الانتهاء من صرف نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني بمحافظة بورسعيد لخدمات المحليات عدد 9 نقاط، الشهر العقاري عدد 2 نقطة، السجل التجارى عدد 2 نقطة ونيابة المرور عدد 10 نقاط.

18- التنسيق والإعداد لبدء تدريب عدد (1473) موظف من العاملين داخل ديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لكل من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

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