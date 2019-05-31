وزيرة السياحة البلغارية: نسعى للاستفادة من تجربة مصر فى مجال الطيران

قالت نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية إنها بصدد زيارة مصر في أكتوبر المقبل على رأس وفد سياحي يضم محافظ مدينة بورجاس البلغارية، وعدد من نواب البرلمان البلغاري من لجنة السياحة والطيران، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين بقطاع السياحة هناك.



جاء ذلك على هامش توقيع البرتوكول الذي وقع بينها وبين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والذي تضمن إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.



وأشارت إلى أنه جاري الآن دراسة إمكانية إقامة توأمة سياحية بين مدينتي الإسكندرية المصرية وبورجاس البلغارية، موضحة أنه سيتم التباحث حول هذا الموضوع والتحضير له خلال الفترة المقبلة.



وأعربت وزيرة السياحة البلغارية عن تطلعها لمعرفة المزيد عن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة، والاستفادة منه.



وتطرق الحديث إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة ودوره في دفع مزيد من الحركة السياحية الى مصر، وفِي هذا أشارت وزيرة السياحة البلغارية الى أهمية مثل هذا البرنامج في زيادة حركة السياحة الى الدول، معربة عن رغبة بلادها للاستفادة من تجربة مصر فى هذا المجال.



وعقب توقيع مذكرة التفاهم اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة السياحة البلغارية والسفير مؤيد الضلعي ومحافظ مدينة بورجاس لمناقشة آوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة خلال الفترة القادمة، وطالبت الدكتورة رانيا المشاط من الحكومة البلغارية إعادة النظر في ارشادات السفر التي تضعها الخارجية البلغارية على بعض المناطق في مصر.



يذكر أن بنود مذكرة التفاهم تتضمن أيضا تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية التي يتم تنظيمها في البلدين.



ووفقا لبنود مذكرة التفاهم فقد تم الاتفاق بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية على التعاون فى عدد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية السياحية في البلدين من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.وكذلك تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بأنشطة السياحة المستدامة، أخذًا فى الإعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تطوير الأنشطة السياحية التي تهدف إلى جذب الحركة السياحية من الأسواق السياحية مثل جمهورية الصين الشعبية وكوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكتين.