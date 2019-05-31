مشرعون يابانيون يحثون على بذل مزيد من الجهود للقضاء على خطاب الكراهية

دعا مشرعون يابانيون اليوم الجمعة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على التمييز ضد السكان الذين ولدوا في الخارج وذرياتهم، عقب ثلاث سنوات من سن البرلمان قانونًا لمكافحة خطاب الكراهية.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن هؤلاء المشرعون ينتمون للحزب الحاكم والمعارضة الذين ساعدوا في تمرير التشريع للحث على تنفيذ القانون، الذي تم سنه في 24 مايو 2016، ودخل حيز التنفيذ في 3 يونيو من ذلك العام.



وقال شوجي نيشيدا من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، "هناك عدد متزايد من الحكومات المحلية التي وضعت قوانين ومبادئ توجيهية" تماشيا مع القانون، لكن بعض المرشحين ألقوا خطابات كراهية خلال حملاتهم الانتخابية، مضيفا أن "الجمهور يحتاج إلى فهم أن هذا النوع من السلوك غير مقبول اجتماعيا".



وأشار كاتسو ياكورا، العضو في الائتلاف الشريك في الحزب الديمقراطي الليبرالي كوميتو، إلى إن القانون كان له بعض التأثير في أحكام المحكمة، حيث صدرت أوامر قضائية بحظر خطاب الكراهية، مضيفا: أن البلاد "تحتاج إلى بذل جهود مستمرة".



وبينما أعرب كلا من نيشيدا وياكورا عن الرغبة في بذل مزيد من الجهود؛ للقضاء على خطاب الكراهية بموجب القانون الحالي، دعا أعضاء في أحزاب المعارضة إلى سن تشريع جديد.



وقال يوشيفو أريتا، عضو الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان: "يوجد حد للقانون الحالي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت".



وأضاف سوهي نيهي من الحزب الشيوعي الياباني، إنه من الضروري سن قانون جديد يتضمن نصًا يحظر خطاب الكراهية من أجل القضاء عليه.



وينتمي جميع المشرعين الأربعة السابق ذكرهم إلى لجنة الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى التي ناقشت التشريع في عام 2016.



يذكر أن خطاب الكراهية الذي يستهدف الأقليات العرقية في اليابان غالبًا ما يتضمن تهديدات بقتل أشخاص من جنسيات معينة وإهانات شديدة، مثل مقارنة مجموعات معينة من الناس بالصراصير أو غيرها من المخلوقات، أو ملاحظات مثل "عودوا إلى بلادكم".