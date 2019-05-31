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الجمعة 31/مايو/2019 - 10:34 ص

البحرين: نقف مع السعودية والإمارات ضد محاولات استهداف مصالحهما

عاهل البحرين الملك
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ
dostor.org/2649476

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم بلاده الثابت وتضامنها المطلق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما يحفظ أمنهما واستقرارهما، ووقوف البحرين في صفهما ضد كل المحاولات اليائسة التي تستهدف مصالحهما وتعمل على إرباك مسيرة التنمية والازدهار في البلدين العزيزين.

وقال آل خليفة - في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - إن "التطورات المتلاحقة في الفترة الأخيرة أثبتت أن الدول الراعية للإرهاب باتت تشكل خطرًا كبيرًا، ليس على الأمن والاستقرار في المنطقة فقط، بل على الأمن العالمي برمته، بالنظر إلى تماديها واستمرارها في انتهاك المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية، وفي ذلك تحدٍ مرفوض لإرادة المجتمع الدولي".

وأضاف أن "العالم أجمع تابع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها مجموعات إرهابية مدعومة من إيران بحق السعودية والإمارات، وما نتج عنها من تهديد خطير لأمن المنطقة، وقصدت منها التعرض لسلامة حركة الملاحة وممرات الطاقة الدولية التي تعبر الخليج العربي، الأمر الذي وضع المنطقة على أعتاب حافة خطيرة من التوتر وعدم الاستقرار"، مؤكدًا أن "مثل هذه التصرفات غير المسئولة بعواقبها الوخيمة تستدعي موقفًا حازمًا لوضع حد لهذه الخروقات المستمرة لأمننا الإقليمي وتهديدها المتكرر لعلاقات الجوار".

وتابع: إن أنسب السبل لمواجهة هذه التهديدات المحدقة يتجسد في تعزيز التعاون والتضامن بين دولنا بما يربطنا من علاقات أخوية تستند إلى أسس وطيدة من الثقة والاحترام المتبادل، وبالتوصل لرؤية متكاملة واستراتيجية شاملة تستديم الأمن القومي العربي، وتقوي أركانه في مواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بدولنا.

وشدد على "ضرورة مواصلة الجهود في هذا الشأن لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع حلفائنا وأصدقائنا الذين يشاركوننا ذات الأهداف النبيلة، حفظًا للأمن والاستقرار العالمي، من أجل أن تستمر مسيرتنا المشتركة نحو التنمية والرخاء لمستقبل زاهر ننشده لشعوب العالم أجمع".

وأعرب عاهل البحرين عن تطلعه إلى "تكثيف الجهود لتفعيل الدور العربي من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه المشروع في قيام دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمبادرة السلام العربية ولحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة".

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