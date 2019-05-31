القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
مصر
الجمعة 31/مايو/2019 - 10:34 ص

المشاط توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البلغارية في مجال السياحة

البلغارية نيكولينا
البلغارية نيكولينا انجلكوفا
فاتن غلاب
dostor.org/2649475

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ونظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا أمس الخميس، مذكرة تفاهم لتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة في كلا البلدين، وتم التوقيع في مدينة بورجاس البلغارية بحضور السفير مؤيد الضلعي سفير مصر لدى بلغاريا، ومحافظ مدينة بورجاس.

وعقب توقيع المذكرة ناقش الطرفان إمكانية تنظيم رحلات تعريفية بين البلدين والترويج السياحى لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البلغاري بها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة وما تتضمنه من بنود لزيادة التعاون فى مجال السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة ولاسيما فى ظل أهمية قطاع السياحة بالنسبة للبلدين وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن تعزيز أوجه التعاون فى مجال السياحة بين مصر والدول الأخرى وإعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية هو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المذكرة تتضمن عدة بنود من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المهرجانات وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.

وأشارت الوزيرة الى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رومن رداف رئيس جمهورية بلغاريا الى مصر في مارس الماضي، والتي قام خلالها بزيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول ودخل الهرم الأكبر، والتى أعرب خلالها عن اعجابه بالحضارة المصرية القديمة، مشيرة أيضا الى زيارة رئيس وزراء بلغاريا الى مصر العام الماضي.

المشاط توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البلغارية في مجال السياحة
المشاط توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البلغارية في مجال السياحة
المشاط توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البلغارية في مجال السياحة
اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ 6 أيام

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ اسبوع

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ اسبوع

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ اسبوع

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ اسبوع

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

الآن

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

4 أبراج الأكثر عصبية فى نهار رمضان

أسعار الياميش اليوم فى الأسواق

"البنتاجون" يصف مخطط تركيا لشراء منظومة صواريخ روسيّة بـ"الكارثى"

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

الشحات وأجاي ينتظمان في تدريبات الأهلي

تورونتو يضرب بقوة في افتتاح الدور النهائي لدوري المحترفين

نيمار يغازل برشلونة.. وتحدث مع ميسى وسواريز

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الرئيس نيوز

المشاركة بالقمة العربية ولقاء البرهان.. أبرز أنشطة الرئيس فى أسبوع

قطاع السجون يفرج عن 351 نزيلا بموجب عفو رئاسى وشرطى

خاص.. تعديل كشوف مرتبات الموظفين الشهر المقبل

الحرس الثوري: أي تحرك إسرائيلي ضد إيران سيواجه بالصواريخ

"التخطيط": الانتهاء من تدريب 3699 موظفا على معايير التميز الحكومي

كشكول

غداً.. ختام ماراثون الامتحانات الإلكترونية للأول الثانوي

تعرف على رأي "الدستورية العليا" في تسكين "الأخصائيين" بكادر المعلم

للأخصائيين.. تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة الصلاحية

ننشر جداول امتحانات الدور الثاني بـ"تعليم الشرقية"

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

الأمصار

البيزو المكسيكي يهوى بعد تهديدات دونالد ترامب

العثور على لوحة حجرية تعود إلى 650 عاما شمالي الصين

إصابة 25 فلسطينيا في هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على نابلس

بعد الاعتداء على موظف روسي...لافروف يطالب ممثلي الأمم المتحدة بالرد على الواقعة

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

السجن لبريطانية وضعت طفلها في موضع القدمين بالسيارة

125 علبة بيتزا لطلاب مدرسة في كوريا لأمانة اثنين منهم

الإجهاد قد يدفع إلى إدمان استخدام "فيس بوك"

افضل ممثل دور ثانوي
مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

دراسة: الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على الوظيفة الإنجابية في ذرية الذكور

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎