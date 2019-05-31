المشاط توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها البلغارية في مجال السياحة

وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ونظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا أمس الخميس، مذكرة تفاهم لتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة في كلا البلدين، وتم التوقيع في مدينة بورجاس البلغارية بحضور السفير مؤيد الضلعي سفير مصر لدى بلغاريا، ومحافظ مدينة بورجاس.



وعقب توقيع المذكرة ناقش الطرفان إمكانية تنظيم رحلات تعريفية بين البلدين والترويج السياحى لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البلغاري بها.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة وما تتضمنه من بنود لزيادة التعاون فى مجال السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة ولاسيما فى ظل أهمية قطاع السياحة بالنسبة للبلدين وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن تعزيز أوجه التعاون فى مجال السياحة بين مصر والدول الأخرى وإعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية هو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المذكرة تتضمن عدة بنود من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المهرجانات وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.



وأشارت الوزيرة الى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رومن رداف رئيس جمهورية بلغاريا الى مصر في مارس الماضي، والتي قام خلالها بزيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول ودخل الهرم الأكبر، والتى أعرب خلالها عن اعجابه بالحضارة المصرية القديمة، مشيرة أيضا الى زيارة رئيس وزراء بلغاريا الى مصر العام الماضي.