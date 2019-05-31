الرئيس العراقي: رفض التدخل في شؤوننا الداخلية سبيل صون أمننا القومي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن أمن السعودية هو أمن العراق، وأن أي استهداف لأمن الخليج هو استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية، مشددا على أن المنطقة بحاجة لاحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن "أفضل طريقة لصون أمننا القومي هو السلام ورفض التدخل في شؤوننا الداخلية".



وقال صالح - في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة مساء أمس - "إننا نشهد أزمة إقليمية تنبئ بحرب لا تبقي ولا تذر"، مضيفًا أن "الاجتماع اليوم ينعقد في ظروف بالغة التعقيد، ومع الأسف حال منطقتنا اليوم ليس أفضل من الأمس"، مشيرًا إلى أن دولًا عديدة في العالم العربي تمر بتحولات عصيبة.

وشدد على أن "الأزمة الإقليمية ربما تقود إلى حرب إذا لم يتم التصدي لها بشكل صحيح"، لافتًا إلى أن "الاستقرار في العراق يحتاج إلى تعاون الجوار، وأي تصادم يعرض أمننا للخطر".



وطلب صالح من جيران العراق وأصدقائه التفهم والوقوف إلى جواره، متابعًا أن العراق يعمل على بذل قصارى جهده لتبني دور في الحوار بالمنطقة، مؤكدًا حرص العراق على تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب السوري.