رئيس موريتانيا: الأمة العربية تمر بمرحلة تدعو لتعزيز العمل المشترك

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن تحديات أمنية كبيرة تواجه الأمة العربية تجسدها الأعمال الإرهابية والصراعات المسلحة التي تشهدها العديدة من البلدان العربية، مؤكد أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تدعونا لتعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ قواعد التضامن لمواجهة الأخطار والتحديات.



وأشار الرئيس الموريتاني - خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة - إلى تدخلات خارجية من خلال تسليح جماعات أدت لدمار وحروب، معبرا عن دعم بلاده ووقوفها إلى جانب السعودية والإمارات لمواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تعرضا لها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته لمواجهة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها السعودية والإمارات، وضرورة التصدي بحزم للجماعات الإرهابية التي تقف وراء هذه الأعمال ومحاسبة القوى الداعمة لها.



وأكد الرئيس الموريتاني أن هذه الاعتداءات لم تستهدف السعودية والامارات فقط "بل استهدفتنا جميعا نظرا لما تمثله منطقة الخليج العربي من أهمية استراتيجية واقتصادية بالنسبة لنا وللعالم".