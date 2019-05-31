لافروف ينتقد اعتداء كوسوفو على موظف روسي أممي

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، اعتداء كوسوفو على موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو "يونميك"، معتبرا أن كوسوفو شعرت بأنها لديها المقدرة على "الإفلات من العقاب"، وذلك بفضل الرعاية الغربية.



وقال لافروف أثناء زيارته السفارة الروسية في طوكيو "نظرًا لرعاية الغرب لسلطات كوسوفو، فقد شعروا بالإفلات من العقاب..أعمالهم غير المقبولة على الإطلاق ضد الموظف الروسي في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو لا يمكن تبريرها بأي شيء.. محاولتهم عدم الالتفاف إلى الحصانة والحقوق لموظفنا في البعثة الأممية أمر خطير للغاية ويجب على ممثلي الأمم المتحدة الرد عليه".