"تحت الخشبة" يختتم اللقاء الثاني لشباب المخرجين بالأنفوشي

شهد المسرح الكبير لقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، العرض المسرحي "تحت الخشبة" لفرقة الإسكندرية، في ختام عروض اللقاء الثاني لشباب المخرجين، والذي افتتح 19 مايو الحالي بمشاركة 10 عروض مسرحية.



حضر العرض د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويترأس المهرجان المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، وبعض قيادات الوزارة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.



يذكر أن العرض المسرحي "تحت الخشبة" لفرقة الاسكندرية، تمثيل أسماء علي، محمد طارق، محمد الجمسي، محمد أسامه (ماندو)، شيما، أحمد رضا، تأليف مصطفي عامر وأحمد عبد الرحيم، سينوغرافيا وكريوجراف إبراهيم حسن، مكياج ابتهال النورس، مخرجان مساعدان عايده رائد وأحمد نجيب، إخراج مؤمن بكري.