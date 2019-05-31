الوزراء الماليزي يلتقي نظيره الياباني لتعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الجمعة، مع نظيره الياباني شينزو آبي القضايا ذات الاهتمامات والمصالح المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما.



وقال مهاتير - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن بلاده تقدر الدعم من اليابان، وتأمل أن تستمر العلاقات الجيدة بين البلدين، "وإننا سعداء بالتزام مجتمع الأعمال في اليابان بدعمنا من خلال الاستثمار ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع اليابان".



من جانبه، أعرب آبي عن دعم حكومة بلاده لماليزيا آملًا - في الوقت ذاته - أن تتعزز العلاقات اليابانية الماليزية في كافة المجالات والقطاعات في هذه الألفية الجديدة.



وتعد هذه الزيارة هي الـ 4 لرئيس الوزراء الماليزي إلى اليابان منذ توليه المنصب للمرة الثانية بعد الانتخابات العامة الـ 14 في 9 مايو من العام الماضي.