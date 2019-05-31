البرلمان العراقي يطالب بعقد اجتماع عاجل بشأن تفجيرات كركوك

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة مجلس النواب) بضرورة عقد اجتماع استثنائي عاجل للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك.



وقال الكعبي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة ـ إنه "من الضرورة عقد اجتماع عاجل قبل عيد الفطر للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية والتفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت محافظة كركوك والمحافظات الأخرى مؤخرا، فضلًا عن بحث تداعياتها على أمن وسلامة المواطنين واستقرار المدن الآمنة".



وحذر البرلماني العراقي من عواقب استهداف المدن الآمنة مرة أخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة محاسبة الأجهزة الأمنية المقصرة في أداء واجبها.



يشار إلى أن محافظة كركوك شهدت أمس وقوع 4 تفجيرات بواسطة عبوات ناسفة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



في السياق ذاته، أكد قائد عمليات محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المحافظة أمس تأتي ردا على ضربات قاضية وجهت نحو أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في العراق.



وقال حربية ـ في تصريح صحفي ـ إن القوات الأمنية تسيطر على الوضع بشكل كامل عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها محافظة كركوك، مضيفا أن هناك خطة أمنية محكمة تتمثل بتسيير الدوريات ووضع نقاط أمنية لحماية أمن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر.