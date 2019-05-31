الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 22 38

شبين الكوم 21 37

طنطا 20 36

دمنهور 20 36

الإسكندرية 22 29

بلطيم 21 28

مطروح 20 27

السلوم 19 31

سيوة 22 37

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 39

الإسماعيلية 19 38

السويس 19 37

العريش 18 31

رفح 18 31

رأس سدر 22 37

نخل 15 37

نويبع 27 38

طابا 23 35

كاترين 21 34

الطور 24 32

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 27 39

مرسى علم 27 38

الفيوم 22 39

بني سويف 22 39

المنيا 22 40

أسيوط 24 41

سوهاج 24 42

قنا 26 43

الأقصر 29 44

أسوان 31 45

أبوسمبل 25 42

الوادي الجديد 28 44

شلاتين 26 38

أبورماد 26 37

حلايب 27 35

رأس حدربة 27 35