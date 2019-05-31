القاهرة : الجمعة 31 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
مصر
الجمعة 31/مايو/2019 - 08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 38 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2649430

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38
شبين الكوم 21 37
طنطا 20 36
دمنهور 20 36
الإسكندرية 22 29
بلطيم 21 28
مطروح 20 27
السلوم 19 31
سيوة 22 37
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
الزقازيق 18 39
الإسماعيلية 19 38
السويس 19 37
العريش 18 31
رفح 18 31
رأس سدر 22 37
نخل 15 37
نويبع 27 38
طابا 23 35
كاترين 21 34
الطور 24 32
شرم الشيخ 29 40
الغردقة 27 39
مرسى علم 27 38
الفيوم 22 39
بني سويف 22 39
المنيا 22 40
أسيوط 24 41
سوهاج 24 42
قنا 26 43
الأقصر 29 44
أسوان 31 45
أبوسمبل 25 42
الوادي الجديد 28 44
شلاتين 26 38
أبورماد 26 37
حلايب 27 35
رأس حدربة 27 35

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ 6 أيام

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ 6 أيام

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ اسبوع

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ اسبوع

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ اسبوع

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

الآن

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجريب فروت" بـ6 جنيهات للكيلو

بالصور.. "فوتوسيشن" عن عمالة الأطفال

واشنطن تهدد مجددًا: أى دولة تشترى نفط إيران ستخضع لعقوبات

من قمة الظهران لمكة.. أقدام تميم لا تجرؤ على دخول السعودية

ads
الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

ألبومات الصور

استمرار الموجة الحارة بشوارع القاهرة

حكاية فى صورة.. "صباح الصباح فتاح يا عليم"

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة مدير أمن أسيوط وإصابة 3 آخرين

امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي

رياضة

نيمار يغازل برشلونة.. وتحدث مع ميسى وسواريز

حقائق ومعلومات.. توتنهام يصطدم بليفربول فى سابع نهائى أحادى الجنسية

بطولة إيطاليا: إنتر ميلان يعيِّن كونتى مدربًا لفريقه

نجم الساعة

حمدى الميرغنى: «سوبر ميرو» نجح فى مخاطبة الأطفال والكبار

الأكثر قراءة

مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 25

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 27

الحكومة تحدد إجازة العيد من الثلاثاء للخميس

تفاصيل تعيينات "بدر الدين للبترول" عن طريق الإعارة

الرئيس نيوز

السيسى: أمن الخليج العربى يمثل لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومى

ملك الأردن من قمة مكة: الاستقرار فى المنطقة العربية يتطلب حل القضية الفلسطينية

أمير الكويت بقمة مكة: التطورات الأخيرة تتطلب استمرار لقاءاتنا

السيسي: لا بد من إيجاد حلول للأزمات في سوريا وليبيا واليمن

تقرير شامل يرد على أكاذيب "هيومن رايتس ووتش"

كشكول

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 85.2%

وزير التعليم يستعين برأي الإفتاء لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات

عميد ألسن عين شمس: أرفض مقولة التعليم "بايظ".. وينقصنا توفير الإمكانيات

479 ألفاً و245 طالباً وطالبة بالأول الثانوي أدوا امتحان الكيمياء إلكترونياً

94 ‎%‎ نسبة أداء امتحان الكيمياء الإلكتروني للأول الثانوي بجنوب سيناء

الأمصار

الكويت: 6 ملايين و834 ألف دينار تبرعات لاغاثة الشعبين السوري واليمني

الرئيس النمساوي يواصل مشاوراته مع قادة الأحزاب لاختيار مستشار توافقي جديد

انتخابات إسرائيل.. جولة اتهامات متبادلة بين نتنياهو وليبرمان

أول رد من "أردوغان" على انتقادات "الاتحاد الأوروبي"

في تصعيد جديد.. الصين تحذر أميركا من "اللعب بالنار"

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

كيف يمكن للبكتيريا التنبؤ بحالتك الصحية؟

"لون البشرة" يفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

أوبر تخسر مليار دولار في الربع الأول من 2019

افضل ممثل دور ثانوي
مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

دراسة تكشف عن مدن عالمية تضرّ بحياة المسافرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎