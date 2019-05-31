تورونتو يضرب بقوة في افتتاح الدور النهائي لدوري المحترفين

ضرب تورونتو رابتورز بقوة وكسب مباراته الأولى أمام ضيفه جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين 118-109 في افتتاح الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



واستغل تورونتو رابتورز، بطل المنطقة الشرقية، عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول على ضيفه ووريرز بطل المنطقة الغربية في سلسلة من 7 مباريات يحسمها الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز بأربع.



وصنع الفريق الكندي الذي يشارك في الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، الفارق في الربع الثاني عندما سجل 15 نقطة مقابل 8 لضيوفه في الدقائق الثلاث الأخيرة منه.



وحسم رابتورز الشوط الأول بفارق 10 نقاط (59-49)، وحافظ على تقدمه حتى مطلع الربع الأخيرة عندما نجح ووريرز في تقليص الفارق إلى 3 نقاط (90-87)، لكن صاحب الضيافة استعاد توازنه بفضل تألق هدافه في المباراة الكاميروني باسكال سياكام صاحب 32 نقطة مع 8 متابعات، ولاعب الارتكاز الاسباني مارك غاسول الذي سجل 20 نقطة مع 7 متابعات.



وحذر سياكام زملاءه قائلا "قمنا بما كان يتعين علينا القيام به وهو الفوز بالمباراة الاولى أمام جماهيرنا، ولكن لا يجب أن ننسى أنهم أبطال الدوري وسيردون اعتبارا من المباراة المقبلة".



ونجح جولدن ستايت في الحد من التأثير الهجومي لنجم تورونتو كواهي لينارد الذي اكتفى بتسجيل 23 نقطة فقط، لكن حامل اللقب خسر كرات كثيرة (16) ولم يحالفه التوفيق في ترجمة محاولاته (42،9% في الرميات، 36،7% في الثلاثيات).



وواصل نجمه ستيفن كوري تألقه بتخطيه حاجز 30 نقطة للمباراة السادسة على التوالي بتسجيله 34 نقطة، وأضاف كلاي طومسون 21 نقطة.



وهي المرة الأولى التي يخسر فيها جولدن ستايت ووريرز الذي يخوض الدور النهائي للمرة الخامسة على التوالي، المباراة الأولى في الدور النهائي بقيادة مدربه ستيف كير.



وتقام المباراة الثانية في تورونتو الأحد، قبل أن يستضيف غولدن ستايت ووريرز المباراتين الثالثة والرابعة الأربعاء والجمعة المقبلين، وفي حال الحاجة، يستضيف تورونتو المباراة الخامسة في العاشر من يونيو المقبل، وتقام المباراة السادسة بملعب جولدن في 13 منه، على أن تجرى المباراة السابعة الحاسمة في تورونتو في 16 منه.