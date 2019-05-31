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الجمعة 31/مايو/2019 - 07:40 ص

حقائق ومعلومات.. توتنهام يصطدم بليفربول فى سابع نهائى أحادى الجنسية

حقائق ومعلومات..
وكالات
dostor.org/2649428

عندما يلتقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان غدا السبت في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ستكون هذه هي المرة السابعة التي يجمع فيها النهائي بين فريقين من بلد واحد.

والسطور التالية توضح المرات السابقة التي جمع فيها النهائي بين فريقين من بلد واحد:
2000: ريال مدريد الإسباني × بلنسية الإسباني (3 صفر) كانت المرة الأولى التي يجمع فيها النهائي بين فريقين من بلد واحد، وحسم الريال النهائي الإسباني الخالص لصالحه في العاصمة الفرنسية باريس بفضل ثلاثة أهداف سجلها فيرناندو موريانتيس وستيف ماكمانمان وراؤول جونزاليس.

2003: ميلان الإيطالي × يوفنتوس الإيطالي (صفر صفر خلال الوقتين الأصلي والإضافي وفاز ميلان بركلات الترجيح 3 2 ) شهدت مدينة مانشستر الإنجليزي نهائيا إيطاليا خالصا واتسمت المباراة بالأداء الخططي وقلة الفرص لتحسم المباراة من خلال ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وأحرز الأوكراني أندري شيفتشنكو ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح ميلان لقبه السادس في البطولة.

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي × تشيلسي الإنجليزي (1 1 بعد وقت إضافي، وفاز مانشستر 6 5 بركلات الترجيح)

تقدم البرتغالي كريستيانيو رونالدو لمانشستر يونايتد وتعادل فرانك لامبارد لتشيلسي لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 1 في العاصمة الروسية موسكو ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وكان من الممكن أن يحسم جون تيري قائد تشيلسي المواجهة لفريقه لكنه أهدر ركلة الترجيح الخامسة للفريق قبل أن يحسم مانشستر يونايتد المباراة واللقب بنجاح حارس مرماه الهولندي إدوين فان دير سار في التصدي لركلة الترجيح التي سددها الفرنسي نيكولا أنيلكا.

2013: بايرن ميونخ الألماني × بوروسيا دورتموند الألماني (2 1 ) أول نهائي ألماني خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا. وأقيم النهائي على استاد ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن. وتقدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لبايرن وتعادل إلكاي جيوندوجان لدورتموند قبل أن يحرز الهولندي آريين روبن هدف الفوز الثمين لبايرن في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتكتمل الثلاثية التاريخية لبايرن (دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي) في ذلك الموسم.

2014: ريال مدريد الإسباني × أتلتيكو مدريد الإسباني (4 1 بعد وقت إضافي) كان أتلتيكو قاب قوسين أو أدنى من إحراز اللقب الأول له في دوري أبطال أوروبا قبل أن يحرز سيرخيو راموس هدف التعادل 1 1 للريال في الوقت بدل الضائع للمباراة ليدفع باللقاء إلى وقت إضافي. وخلال الوقت الإضافي، سجل الويلزي جاريث بيل والبرازيلي مارسيلو والبرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف للريال الذي توج باللقب في العاصمة البرتغالية لشبونة.

2016: ريال مدريد الإسباني × أتلتيكو مدريد الإسباني (1 1) بعد وقت إضافي، وفاز الريال 5 3 بركلات الترجيح) سجل سيرخيو راموس مجددا للريال في مواجهة مكررة لنهائي البطولة عام 2014 ولكنها هذه المرة أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية. وسجل اتلتيكو هدفا متأخرا عن طريق البديل يانيك كاراسكو ليتعادل الفريقان 1 1. وفي ركلات الترجيح، أهدر خوانفران ركلة لأتلتيكو فيما أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة الترجيح الحاسمة.

2019: توتنهام الإنجليزي × ليفربول الإنجليزي

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