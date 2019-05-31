توقيف قائد السفينة الثانية بعد غرق المركب فى بودابست

أعلنت الشرطة المجرية، توقيف قائد سفينة الترفيه التي اصطدمت بمركب سياحي أصغر في نهر الدانوب في بودابست، مما أدى غرقه ومصرع سبعة سياح كوريين جنوبيين وفقدان 21 آخرين.



وقالت الشرطة، في بيان: "إن المحققين استجوبوا قائد سفينة الترفيه كمشتبه به"، مضيفًا، أن يوري سي (64 عامًا) من سكان أوديسا، وضع في التوقيف قيد التحقيق بعد استجوابه.



وكانت الشرطة المجرية فتحت أمس الخميس، تحقيقًا جنائيًا بعد غرق المركب السياحي.



وانضم غطاسون من الجيش إلى الشرطة للبحث في النهر الذي ارتفع مستوى المياه فيه؛ بسبب الأمطار الغزيرة في الأسابيع الماضية، لكن ظروف حادث الغرق، الأخطر في تاريخ المجر، تترك أملًا ضئيلًا بالعثور على ناجين أحياء.



وخلال مؤتمر صحفي، نشرت الشرطة المجرية صورًا لكاميرات مراقبة ظهر فيها المركب "حورية البحر" (لا سيرين) الذي يبلغ طوله 26 مترًا، وينقل السياح الكوريين الجنوبيين، يصطدم بالسفينة "سيجين" الترفيهية التابعة لشركة "فايكينج" النروجية.



وقال الكولونيل في الشرطة أدريان بال: "يكشف التسجيل أنه قبل الاصطدام غيرت لا سيرين وجهتها باتجاه سيجين لسبب غير معروف، وانقلب المركب الصغير، وغرق في سبع ثوان"، مضيفًا، أن تحقيقًا جنائيًا فتح بتهمة الاهمال في مجرى مائي عام.



وأقرت الشركة النروجية، في بيان، بأن سفينة سيجين كانت طرفًا في حادث اصطدام على نهر الدانوب في بودابست، الأربعاء الماضي، لم يفض إلى إصابة أحد على متنها.