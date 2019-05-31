بطولة إيطاليا: إنتر ميلان يعيِّن كونتى مدربًا لفريقه

أعلن نادي إنتر ميلان رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين مواطنه المدير الفني السابق ليوفنتوس وتشلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي مدربا لفريقه خلفا لمواطنه لوتشانو سباليتي الذي أقيل من منصبه.



ولم تكشف إدارة نادي إنتر ميلان عن مدة عقد لاعب الوسط الدولي السابق (49 عاما) الذي أشارت وسائل الإعلام الإيطالية أنه وقع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل 10 ملايين يورو (إضافة للمكافآت) في الموسم الواحد.



جدير بالذكر أن إنتر ميلان هو نادي كرة قدم محترف مشهور تم تأسيسه سنة 1908 بمدينة ميلانو في إقليم لومبارديا في إيطاليا ويعرف الفريق بلونيه الأسود والأزرق، ويشتهر في إيطاليا بلقب "النيراتزوري".