الأمريكية جيبس تخضع لجراحة ناجحة لاستئصال ورم سرطانى

قالت لاعبة التنس الأمريكية نيكول جيبس، إنها خضعت لجراحة ناجحة لاستئصال ورم سرطاني من فمها لكنها ستغيب لفترة أطول مما كان مخططًا لها.



وأوضحت المصنفة 115 عالميًا، البالغ عمرها 26 عامًا، أن طبيب أسنانها اكتشف وجود ورم سرطاني نادر، مما أجبرها على عدم المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة.



وكتبت في مواقع التواصل الاجتماعي "أنباء جيدة، خضعت لجراحة ناجحة لاستئصال الورم السرطاني".



وأضافت أن الورم كان مختلفًا عن التشخيص المبدئي "الآن لا أعاني من السرطان" لكن جيبس ستستخدم أنبوب تغذية "لفترة في المستقبل"، وهو ما أنهى آمالها في محاولة التأهل لبطولة ويمبلدون في الفترة ما بين أول و14 يوليو.



وقالت:"بدأت جدولي لكن التأهل لويمبلدون محل شك مررت بفترات صعبة في الأسابيع الماضية جعلتني أدرك عدم وجود جدوي لوضع خطة عندما يتعلق الأمر بفترة تعافي مثل هذه".