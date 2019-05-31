عملية طعن فى القدس.. وإسرائيل تعتقل المهاجم

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا، بعد أن طعن اثنين في مدينة القدس المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة طفيفة لأحدهم، وخطيرة للآخر الذي يبلغ من العمر 45 عاما، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



واعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وفق المعلومات الأولية، بحسب ما ذكر مراسل سكاي نيوز في المدينة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حادثة طعن ثانية وقعت في مكان قريب من الأول، وأصيب فيها إسرائيلي ثالث يبلغ من العمر 18 عاما، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.