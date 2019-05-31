النفط يواصل تراجعه فى آسيا

لا تزال أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا، الجمعة، بسبب خيبة الأمل التي نجمت عن التقرير الرسمي بشأن الاحتياطات الأمريكية.



وحوالي الساعة 2:30 بتوقيت جرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم يوليو، انخفاضا قدره 51 سنتا ليبلغ سعره 56.08 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.



أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو أيضا، فقد تراجع 64 سنتا إلى 66.23 دولارا.



وكانت أسعار النفط سجلت تراجعا كبيرا متأثرة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكي، الذي جاء أكبر من المتوقع، بينما لا يزال المستثمرون يتابعون بحذر كبير الحرب التجارية الأمريكية الصينية.



ففي لندن، انخفض سعر برميل برنت 2.58 دولار بالمقارنة مع سعره الأربعاء. أما في نيويورك، فقد خسر برميل النفط الخفيف 2.22 دولار.



وأفاد تقرير الوكالة الأمريكي لمعلومات الطاقة أن الاحتياطات التجارية الأمريكية من الخام انخفضت بمقدار نحو 300 ألف برميل بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا أكبر. وبلغ الإنتاج 12.3 مليون برميل يوميا ليعود بذلك إلى ذروة تاريخية كان سجلها في نهاية أبريل.



وقال مصرف "ايه ان زد" في مذكرة إن "احتياطات النفط تراجعت بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعا". وأضاف أن تقرير الوكالة الأمريكية يزيد من القلق من حجم الانتاج الأمريكي في أجواء الطلب الضعيف.



وأشار المصرف إلى أن "الإنتاج ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي".