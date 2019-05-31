بابا الفاتيكان يبدأ زيارة إلى رومانيا تستغرق ثلاثة أيام

ينطلق بابا الفاتيكان، فرنسيس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى رومانيا يتوقع أن يقوم خلالاها بمفاتحات جديدة مع المسيحيين الأرثوذكس وتكريم الكاثوليك من ضحايا الشيوعية.



وتعد رومانيا ثالث دولة أوروبية ذات أغلبية أرثوذوكسية يزورها البابا فرنسيس في أقل من شهر، حيث قام بزيارة بلغاريا ومقدونيا الشمالية في الفترة من 4 إلى 7 مايو.



وبسبب أن زيارة البابا تأتي أثناء رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي، فقد يستخدمها فرنسيس أيضًا كفرصة للتعليق على التحديات السياسية الأوروبية، ومن بينها الهجرة.



يذكر أن بابا الفاتيكان فرنسيس بحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان.